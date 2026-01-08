Procter & Gamble modifie l'emballage du dentifrice Crest pour répondre aux préoccupations de Texas AG concernant le fluorure

Procter & Gamble va représenter des quantités "appropriées" de dentifrice

Colgate-Palmolive a conclu un accord similaire en septembre

Une étude critiquée par un professeur de l'Iowa établit un lien entre le fluor et la baisse du QI

Procter & Gamble n'est pas disponible pour un commentaire

Procter & Gamble PG.N a commencé à déployer un nouvel emballage et un nouveau marketing pour le dentifrice pour enfants Crest dans le cadre d'un accord avec le procureur général du Texas, Ken Paxton, après qu'il ait exprimé son inquiétude sur le fait qu'encourager l'utilisation excessive du fluor pourrait nuire aux enfants. M. Paxton a déclaré que Procter & Gamble veillera à ce que l'emballage et le marketing du dentifrice Crest pour enfants "indiquent clairement la quantité appropriée" de dentifrice pour les enfants.

Il a précisé que le déploiement a commencé le 1er janvier et que Procter & Gamble doit maintenir la conformité pendant cinq ans.

Procter & Gamble, dont le siège se trouve à Cincinnati, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Colgate-Palmolive CL.N a conclu un accord similaire avec Paxton en septembre pour ses marques de dentifrice Colgate, Tom's of Maine et hello. Cette société a accepté de représenter sur les étiquettes des quantités de dentifrice de la taille d'un petit pois, plutôt que de gros tourbillons.

En octobre, un juge fédéral de Chicago a rejeté la demande de Procter & Gamble de rejeter une action en justice privée affirmant qu'elle violait les lois de protection des consommateurs de l'État en représentant une bande complète de dentifrice sur une brosse à dents, avec le sceau d'approbation de l'American Dental Association, sur les étiquettes de la marque Crest pour enfants.

En mai dernier, M. Paxton a adressé des demandes d'enquête civile à Procter & Gamble et à Colgate, accusant les fabricants d'aromatiser et de commercialiser le dentifrice fluoré de manière à inciter les enfants à ingérer le produit et les parents à laisser les enfants en utiliser des quantités dangereuses.

Le républicain s'est aligné sur le mouvement "Make America Healthy Again", associé au secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, qui s'oppose à l'ajout de fluorure dans les réseaux d'eau publics .

Le fluor renforce l'émail des dents et aide à prévenir les caries, et l'ADA soutient la fluoration du dentifrice et de l'eau potable. En janvier dernier, une étude publiée dans JAMA Pediatrics a établi un lien entre l'exposition des enfants au fluor et la baisse de leur QI. Mais un professeur d'odontologie de l'université de l'Iowa a critiqué cette recherche dans un éditorial , et a mis en garde contre un changement de la politique publique concernant le fluor sur la base de ces résultats. M. Paxton est candidat au Sénat des États-Unis cette année et espère détrôner le sénateur républicain sortant John Cornyn.