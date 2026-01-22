Procter & Gamble manque ses prévisions de recettes en raison du ralentissement de la croissance aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice ajusté dépasse les attentes malgré une baisse du chiffre d'affaires

*

La faiblesse des dépenses de consommation affecte les catégories principales telles que les détergents et le papier hygiénique

*

Les produits de beauté enregistrent une croissance dans un contexte de baisse globale du volume des ventes

(Les commentaires de la conférence téléphonique post-résultats sont ajoutés tout au long de l'année et les actions sont mises à jour) par Juveria Tabassum, Jessica DiNapoli et Angela Christy M

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble PG.N au deuxième trimestre a été légèrement inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, la faiblesse des dépenses des consommateurs américains et l'impact de la fermeture du gouvernement ayant compensé une croissance plus forte à l'échelle mondiale.

Les bénéfices ajustés ont dépassé les objectifs, aidés par une forte demande pour les produits de beauté et de soins capillaires coûteux de P&G, dans une performance mitigée pour le fabricant américain de biens de consommation, dont les résultats sont considérés comme un indicateur de la santé de l'industrie.

La fermeture du gouvernement américain - le plus grand marché de P&G - a retardé les paiements de l'aide alimentaire en octobre et en novembre, ce qui a nui aux ménages à faible revenu qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts en raison des prix élevés et de la tiédeur du marché de l'emploi.

Andre Schulten, directeur financier de P&G, a déclaré début décembre que les ventes avaient baissé de dans toutes les catégories aux États-Unis en raison du shutdown.

Les volumes de vente ont chuté dans trois des cinq catégories déclarées par l'entreprise et n'ont augmenté que dans le secteur de la beauté, qui a été une exception au cours de l'année écoulée, les consommateurs continuant d'acheter des produits d'auto-soins.

Les volumes totaux ont été bien inférieurs au taux de croissance habituel d'environ 3 à 4 % dans toutes les catégories aux États-Unis, a déclaré M. Schulten.

"Le consommateur fait des choix motivés par le coût lorsqu'il s'agit d'articles comme le détergent à lessive ou l'eau de Javel, mais il n'est pas désespéré au point de se rabattre sur une alternative générique pour les choses qui lui permettent d'avoir une meilleure apparence et de se sentir mieux", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management.

Pour les trois mois se terminant le 31 décembre, les ventes nettes de P&G ont augmenté d'environ 1 % pour atteindre 22,21 milliards de dollars, soit un peu moins que l'estimation moyenne des analystes de 22,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa marge brute de base a baissé pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements de l'entreprise dans des emballages de tailles différentes pour attirer les consommateurs qui cherchent à économiser de l'argent.

Néanmoins, P&G a maintenu ses prévisions annuelles de bénéfices et de ventes, et est en bonne voie pour terminer l'année dans les limites de ses objectifs, dans un environnement géopolitique et de consommation difficile, a déclaré le nouveau directeur général Shailesh Jejurikar, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, dans un communiqué.

Les actions de la plus grande société de biens de consommation au monde en termes de capitalisation boursière ont augmenté de 2 %.

"Je pense que le marché peut faire abstraction de la baisse des ventes organiques, car le sentiment était assez faible avant le rapport, la direction ayant minimisé les résultats au cours du trimestre", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille, Aptus Capital Advisors.

"Nous devons relancer la croissance aux États-Unis", a déclaré M. Schulten lors d'un appel avec des analystes.

La croissance est également au rendez-vous sur le deuxième marché le plus important de l'entreprise. Les dirigeants de P&G ont déclaré que les soins pour bébés en Chine connaissent une croissance à deux chiffres, aidés par les nouvelles couches haut de gamme "silk enhanced diapers"

La société a augmenté les prix de certains de ses produits, d'environ 1 % dans toutes les catégories au cours du trimestre, afin de compenser l'impact des droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump.

P&G a revu à la baisse ses prévisions de hausse des coûts liés aux droits de douane, d'environ 1 à 1,5 milliard de dollars au début de l'année dernière à environ 400 millions de dollars en octobre, et s'en est tenu à ce chiffre jeudi.

En excluant les éléments exceptionnels, P&G a déclaré un bénéfice par action de 1,88 $, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,86 $. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires de P&G a chuté d'environ 7 % pour atteindre 4,32 milliards de dollars.