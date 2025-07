Procter & Gamble: le titre recule, JPMorgan appelle à marquer une pause information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:42









(Zonebourse.com) - Le titre Procter & Gamble accuse vendredi l'un des plus forts replis de l'indice Dow Jones, pénalisé par la dégradation du conseil des analystes de JPMorgan qui appellent à marque une 'pause' sur la valeur.



Vers 10h30 (heure de New York), l'action du géant américain des produits de grande consommation recule de 0,8%, alors que le Dow avance au même moment de 0,1%.



Dans une note consacrée au secteur, JPMorgan indique avoir abaissé sa recommandation sur la valeur de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 178 à 170 dollars.



Alors que le groupe publiera ses résultats de deuxième trimestre mardi prochain, le bureau d'études déclare s'attendre à de nouvelles performances 'décevantes' de la part du propriétaire des marques Ariel, Always ou Mr. Propre.



'P&G demeure la référence au sein du secteur et son processus d'innovation rigoureux et discipliné est sans égal', reconnaît JPMorgan.



'Ceci dit, étant donné que les consommateurs à faibles revenus dans les marchés développés (DM) se montrent plus prudents, et que et que P&G est davantage exposé aux marchés développés qu'aux marchés émergents (EM), nous pensons que son rythme de croissance plus faible va se maintenir à moyen terme', pronostique-t-il.





