Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires en glissement annuel lors de la publication de ses résultats vendredi
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ publié jeudi sans changement)

24 octobre - ** Les actions de Procter & Gamble Co. PG.N ont baissé légèrement jeudi, à contre-courant de la tendance du marché, la société de biens de consommation ayant annoncé un chiffre d'affaires en légère hausse d'une année sur l'autre lors de la publication de ses résultats trimestriels vendredi avant la clôture de la séance

** Le Dow Jones était en hausse de 0,4% sur la séance

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, contre 21,7 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action ajusté de 1,90 $, contre 1,93 $ au cours de la période précédente, selon LSEG ** En juillet, Procter & Gamble a prévu des résultats annuels largement inférieurs aux estimations et a déclaré qu'il augmenterait les prix de certains produits aux États-Unis.

** La médiane des prévisions à 12 mois sur PG est de 171,00 $; le titre était à 152,06 $ en dernier

** Les recommandations des analystes comprennent 16 cotes " achat fort " ou " achat " et 11 cotes " maintien " - LSEG

** PG est en baisse d'environ 9 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10 % pour le Dow Jones industrial average .DJI .

