Procter & Gamble dépasse ses estimations grâce à la bonne tenue de la demande de produits de beauté et de soins capillaires

Procter & Gamble PG.N a battu vendredi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, aidé par une forte demande pour ses produits de beauté et de soins capillaires dans un contexte de hausse des prix et d'un ralentissement plus général des dépenses dû aux incertitudes économiques.

Le fabricant de Tide, un indicateur de l'industrie mondiale des biens de consommation, a réduit son estimation du coût annuel des droits de douane à environ 400 millions de dollars après impôts, contre environ 800 millions de dollars prévus en juillet, en grande partie grâce à la levée par le Canada des droits de douane de rétorsion sur les produits américains.

Toutefois, le président américain Donald Trump a mis fin jeudi à toutes les négociations commerciales avec le Canada. Le gouvernement canadien n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année.

Les résultats de P&G font écho à ceux de son rival et de la société mère de Dove, Unilever ULVR.L , qui a annoncé jeudi une croissance à deux chiffres des ventes de ses marques de produits de beauté aux États-Unis.

Les volumes globaux de P&G sont restés stables, bien qu'ils aient augmenté en Chine.

Les résultats ont permis à l'entreprise de rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, qu'elle a maintenus vendredi, "dans un environnement de consommation et géopolitique difficile", a déclaré Jon Moeller, directeur général sortant et vétéran de l'entreprise, dans un communiqué.

Les volumes de vente dans le segment de la beauté, qui comprend des marques telles que le shampoing Pantene et la marque Olay, ont augmenté de 4 % au cours des trois mois se terminant en septembre, contre une augmentation de 1 % au cours du trimestre précédent. Les prix dans ce secteur ont augmenté d'environ 1 % en séquentiel.

Comme ses homologues, P&G a augmenté ses prix aux États-Unis pour atténuer l'effet des droits de douane.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise a augmenté de 3 % pour atteindre 22,39 milliards de dollars, dépassant les estimations d'une croissance de 2 % à 22,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de base par action de 1,99 $ a battu les estimations de 9 cents, la hausse des prix ayant permis de compenser les pressions exercées par les tarifs douaniers.