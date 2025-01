Procter & Gamble confirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2024/2025, les ventes nettes de Procter & Gamble s'élèvent à 21,9 milliards de dollars, en augmentation de 2%. Le bénéfice net dilué par action est de 1,88 dollar, en hausse de 34%. Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 4,8 milliards de dollars. Le bénéfice net progresse de 33% à 4,7 milliards de dollars. Sur cet exercice, le groupe de produits de grande consommation maintient ses objectifs. Il s'attend à une croissance organique de ses revenus entre 3 et 5%. Son bénéfice net dilué par action devrait croître entre 10 et 12%.

