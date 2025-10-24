Procter and Gamble dépasse les attentes trimestrielles et confirme ses prévisions annuelles

(AOF) - Procter and Gamble, dont le titre progresse de 3% en avant-Bourse, a dépassé les attentes de Wall Street sur son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre. Le bénéfice net a grimpé de 20% pour atteindre 4,75 milliards de dollars. Le bpa s'est établi à 1,99 dollar, au-dessus du consensus de 1,88 dollar. Le spécialiste des produits ménagers et d'hygiène a engrangé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars en hausse de 3% en rythme annuel et de 2% en organique. Le marché visait 22,19 milliards de dollars.

"Ces résultats nous permettent de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs (...), malgré un environnement consommateur et géopolitique difficile", a déclaré le PDG.

L'entreprise de Cincinnati a précisé que les coûts liés aux droits de douane, qu'elle avait estimés auparavant à environ 1 milliard de dollars, seront finalement de l'ordre de 400 millions de dollars pour l'année fiscale 2026.

Côté perspectives, P&G a confirmé ses prévisions et continue de tabler sur une hausse de 1% à 5% de son chiffre d'affaires, et un bénéfice net par action compris entre 6,83 et 7,09 dollars.

