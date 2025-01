Procter and Gamble dépasse les attentes au 2T et confirme ses prévisions

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le géant américain des produits ménagers et d'hygiène Procter & Gamble (P&G) a publié mercredi des résultats au-dessus des attentes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé et a réaffirmé ses prévisions pour 2025.

Le chiffre d'affaire du groupe (qui comprend notamment les marques Always, Ambi Pur, Ariel, Febreze, Gilette, Head & Shoulders, Oral-B, Pampers ou Vicks) a atteint 21,9 milliards de dollars d'octobre à décembre 2024, soit une hausse de 2% sur un an (+3% hors éléments exceptionnels), selon un communiqué. C'est plus qu'attendu par le consensus d'analystes de Factset, qui tablait sur 21,54 milliards.

Sur la même période, le bénéfice net du groupe a progressé de 33% à 4,65 milliards de dollars, soit plus qu'attendu par le consensus qui visait 4,57 milliards de dollars.

"La croissance s'est étendue à toutes les branches, neuf des dix catégories de produits ayant enregistré une croissance de leurs ventes au cours du trimestre, hors éléments exceptionnels", a indiqué Andre Schulten, directeur financier, lors d'une audioconférence avec des journalistes.

"Nous nous attendons à ce que l'environnement dans lequel nous évoluons reste volatil et difficile, qu'il s'agisse du coût de production, des devises, des consommateurs, des concurrents, des détaillants ou de la dynamique géopolitique", a-t-il toutefois souligné,

Rapporté par action et à données comparables, référence pour les marchés, le bénéfice du groupe ressort à 1,88 dollar, soit une hausse de 2% sur un an, légèrement supérieur aux attentes des analystes.

"L'équipe de P&G a accéléré la croissance organique des ventes, la croissance du bénéfice par action et le retour de liquidités aux actionnaires au deuxième trimestre", a déclaré Jon Moeller, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

"Nous restons attachés à notre stratégie de croissance, qui consiste à proposer un portefeuille de produits ciblés dans des catégories d'usage quotidien où la performance détermine le choix de la marque", a-t-il ajouté.

- "confiants" -

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2025, le groupe a encore une fois confirmé sa prévision de hausse de 2% à 4% de son chiffre d'affaires (3% à 5% hors éléments exceptionnels).

Le bénéfice net par action à données comparables devrait se situer entre 6,91 et 7,05 dollars. Il était de 6,59 dollars l'année précédente.

"Nos résultats du premier semestre nous permettent de rester dans la fourchette de nos prévisions pour tous les indicateurs financiers clés de notre exercice fiscal sur l'année", a commenté Jon Moeller dans le communiqué.

Toutefois, l'impact "des changes et des cessions devraient avoir une conséquence négative sur la croissance du chiffre d'affaires global", a noté le groupe.

Les résultats de P&G "ont dépassé le consensus avec une croissance hors éléments exceptionnels de 3% (...) bien que nos calculs suggèrent que ce chiffre a été arrondi à la hausse", ont observé les analystes de TD Cowen dans une note.

"Nous sommes confiants dans nos perspectives d'avenir" et "nous améliorons la productivité dans tous les aspects de nos opérations", a avancé Jon Moeller lors de l'audioconférence.

Vers 14H10 GMT, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action P&G progressait de 3,35%.