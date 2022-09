information fournie par ODDO BHF AM • 29/09/2022 à 10:33

Crédit photo : ODDO BHF

Malgré une reprise des marchés amorcée au cours de l'été, les investisseurs doivent s'attendre à davantage de volatilité pour les mois à venir. Dans un tel environnement caractérisé par une hausse de l'inflation et une croissance économique en berne, il convient de privilégier selon notre analyse les entreprises dotées d'une résilience suffisante, c'est-à-dire, une capacité à traverser les fluctuations des marchés financiers avec moins de volatilité.

Privilégier les actions de « qualité »

Malgré une reprise des marchés amorcée au cours de l'été, depuis Jackson Hole aux Etats-Unis, les investisseurs doivent s'attendre à davantage de volatilité pour les mois à venir. Dans un tel environnement caractérisé par une hausse de l'inflation et une croissance économique en berne, il convient de privilégier selon notre analyse les entreprises dotées d'une résilience suffisante, c'est-à-dire, une capacité à traverser les fluctuations des marchés financiers avec moins de volatilité, au détriment des sociétés très endettées et fortement dépendantes des prix de l'énergie, par exemple dans le secteur de la Chimie ou de l'Industrie.

En plus de la gestion de l'allocation d'actifs qui détermine les expositions aux actions ou aux obligations d'un portefeuille bien diversifié, la stratégie mise en œuvre par certains investisseurs est donc de rechercher ces actions que nous jugeons « de qualité », c'est à dire les entreprises dotées d'un rendement élevé du capital, d'avantages concurrentiels clairement identifiés, d'un faible niveau d'endettement et d'une valorisation raisonnable.

Identifier les critères pertinents

C'est l'approche de « qualité » qui est mise en œuvre dans notre gamme de fonds diversifiés ODDO BHF Polaris pour sélectionner les titres en portefeuille. Pour déterminer la « qualité », selon notre analyse, cinq critères sont utilisés pour identifier les convictions en portefeuille. Les sociétés doivent :

être performantes sur le plan capitalistique et rentables à long terme

sur le plan capitalistique et à long terme disposer d'avantages concurrentiels difficiles à surmonter (les " barrières à l'entrée ")

difficiles à surmonter (les " ") participer à une tendance de croissance structurelle

répondre à nos critères de durabilité , environnementaux , sociaux et de gouvernance

, , et de et être raisonnablement valorisées.

Selon nos analyses, nous considérons que les entreprises dans lesquelles nous investissons offrent des produits et des services qui ne peuvent pas être facilement copiés par les concurrents. Les entreprises dont le rendement du capital est stable et élevé, et qui peuvent être acquises à un prix raisonnable, représentent, selon nous, une forte valeur ajoutée pour les investisseurs à moyen terme.

Le succès des entreprises de qualité résulte souvent d'une marque forte avec un pouvoir de fixation des prix et/ou d'un marché oligopolistique avec des barrières à l'entrée élevées. Le succès entraîne des flux de trésorerie élevés qui peuvent être reversés aux actionnaires.

Cette solidité financière, associée à un faible endettement, offre aux investisseurs selon nous une meilleure protection en période d'inflation et de crise. Les entreprises de qualité peuvent souvent générer un rendement potentiellement élevé sur le capital investi au cours du cycle économique et augmenter les prix de leurs produits ou services en période d'inflation.

Une gamme de fonds diversifiés globaux

La gamme ODDO BHF Polaris se compose de quatre fonds diversifiés globaux ayant chacun un profil de risque différent, de défensif à équilibré et de flexible à dynamique, profil défini en fonction de l'exposition maximale aux actions de chacun des portefeuilles. Investis majoritairement en actions et en obligations d‘entreprises, ils ont en commun une approche d‘investissement axée sur la qualité.

Ces fonds recherchent par ailleurs à participer au potentiel de croissance à long terme qu'offrent les grandes tendances, structurelles et de long terme de l'économie, telles que la digitalisation de l'économie, les nouveaux modes de consommation et de travail, l'accroissement de la classe moyenne et le vieillissement de la population. Cependant il est important de rappeler que la gamme ODDO BHF Polaris présente un risque de perte en capital.

Achevé de rédiger le 27 septembre 2022