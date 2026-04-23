Privatisation TAP Air Portugal: Air France-KLM et Lufthansa invités à déposer des offres contraignantes

Un avion de la compagnie aérienne TAP Air Portugal décolle de l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, le 2 avril 2026 ( AFP / HENRIQUE CASINHAS )

Les groupes Air France-KLM et Lufthansa ont été retenus pour la phase suivante de la privatisation de TAP Air Portugal et sont invités à soumettre des offres contraignantes, a annoncé jeudi le gouvernement portugais à l'issue d'un conseil des ministres.

Air France-KLM et Lufthansa disposent de trois mois pour remettre leurs offres dans le cadre de la cession d'une participation pouvant atteindre 49,9 % du capital, dont 5 % pourront être réservés aux salariés.

"Deux des trois plus grandes compagnies aériennes européennes (...) sont en lice, ce qui montre la capacité d’attraction de l’entreprise, mais aussi du pays", s'est félicité le ministre des Finances Joaquim Miranda Sarmento.

Une décision finale pourrait intervenir "entre fin août, début septembre", a précisé de son côté le ministre des Infrastructures, Miguel Pinto Luz, qui est en charge du dossier TAP.

Air France-KLM et Lufthansa avaient été les seuls groupes aériens à remettre, le 2 avril dernier, des offres non contraignantes auprès de Parpublica, l'agence chargée de la gestion des participations de l’État portugais.

Le groupe IAG, maison mère de British Airways et Iberia, qui avait également manifesté son intérêt pour une entrée au capital de TAP, avait finalement renoncé.

Renationalisée en urgence en 2020 afin de faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, la compagnie portugaise avait alors bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics, en échange d'un plan de restructuration.

Air France-KLM et Lufthansa voient Lisbonne comme un hub clé en Europe du Sud pour le développement de leurs connexions intercontinentales, notamment avec le Brésil.

Sur le plan financier, la compagnie portugaise a vu son bénéfice net plonger l'an dernier de plus de 92% sur un an, pour s'établir à 4,1 millions d'euros, un recul qu'elle attribue principalement à un effet fiscal.

Son chiffre d'affaires a toutefois progressé de 1,2% à 4,3 milliards d'euros, porté par la vente des billets et les activités de maintenance.

La compagnie compte quelque 7.700 salariés, dont 1.200 pilotes, et une centaine d'avions Airbus.