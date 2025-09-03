Private Corner lance une nouvelle stratégie de dette privée

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée au non coté à destination des spécialistes de la gestion privée, élargit son offre. Elle lance un fonds de fonds de dette privée exposant aux stratégies de CVC Credit et General Atlantic, deux leaders mondiaux sur le marché du crédit privé : Private Corner Credit Yield. Il permettra à la clientèle privée, à travers leurs conseillers financiers et à partir de 100 000€, d’accéder à cette classe d’actifs, et plus spécifiquement à deux stratégies éprouvées et complémentaires en matière de dette privée.

Il s'agit du crédit structuré (CLO equity), via le fonds CVC Credit Partners Global CLO Management IV et du capital stratégique (dette privée opportuniste), via le fonds Atlantic Park Strategic Capital Fund III de General Atlantic.

Private Corner Credit Yield, centré sur la dette senior sécurisée, présente une exposition géographique équilibrée entre les États-Unis (55%) et l'Europe (45%). Ciblant principalement les segments upper mid et large cap à travers divers secteurs, le fonds a pour objectif d'être exposé à plus de 700 entreprises.

Il vise un coupon net annuel moyen d'environ 8 %, avec un taux de rendement interne net cible de 13 % et un multiple net cible de 1,6x. Les distributions de coupons sont prévues semestriellement et des distributions du nominal devraient intervenir à compter de la 4ème année suivant le closing.

La période de commercialisation sera ouverte jusqu'en fin d'année 2026.

Private Corner Credit Yield vient prendre le relai de Global Private Debt Strategies, fonds lancé par Private Corner en mai 2024, exposé aux stratégies " Capital Solutions " éprouvées de Arcmont Asset Management et CVC Credit, et dont le closing final s'est tenu le 31 août dernier.