Private Corner : collecte de 130 millions d’euros pour Private Corner Secondary Fund 2022

(AOF) - Private Corner a annoncé le closing de son fonds exposant à la stratégie secondaire phare de Committed Advisors. Private Corner Secondary Fund 2022 affiche une collecte de 130 millions d’euros, soit plus du triple de la taille cible envisagée au lancement en 2022.

Gestionnaire de private equity secondaire small et mid cap, Committed Advisors "se positionne sur des actifs matures en phase de création de valeur importante". Il vise plus de 50 transactions secondaires avec des tailles essentiellement comprises entre 10 et 100 millions d'euros. Son exposition géographique affiche une forte diversification puisqu'elle couvrira l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que la zone Asie-Pacifique à hauteur de 30% maximum.

En complément, la stratégie offre une diversification en termes de gérants, de stratégies (capital développement et capital transmission essentiellement), de millésimes, de secteurs et de tailles de sociétés financées (petites et moyennes capitalisations).

"Ce sont au final plusieurs centaines de sociétés auxquelles seront exposés les investisseurs", résume Private Corner.