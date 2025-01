Private Corner : clôture de son fonds Private Corner Wealth Expansion à près de 50 millions d'euros

"Ardian est l'un de nos partenaires historiques. Nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble à 4 reprises depuis le lancement de notre premier fonds il y a 4 ans. Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Ardian et ravis d'avoir pu obtenir une telle allocation dans un fonds sursouscrit et largement plébiscité par les investisseurs institutionnels", déclare Estelle Dolla, présidente de Private Corner.

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale dédiée aux actifs privés, vient de clôturer son fonds exposant à la stratégie phare de l’activité Expansion d’Ardian à près de 50 millions d’euros. Lancé en janvier 2024, le feeder Private Corner Wealth Expansion permet à la clientèle privée, par l'intermédiaire de leur conseiller en gestion de patrimoine ou de fortune et à partir de 100 000 euros, une exposition au sixième millésime de l’activité Expansion d’Ardian, stratégie de “buy-and-build” éprouvée d’Ardian.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.