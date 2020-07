Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prison requise contre le patron d'Eni en Italie pour corruption Reuters • 21/07/2020 à 21:33









PRISON REQUISE CONTRE LE PATRON D'ENI EN ITALIE POUR CORRUPTION MILAN (Reuters) - Le parquet de Milan a requis mardi huit ans de prison contre l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, et 900.000 euros d'amende chacun contre le groupe pétrolier italien et son homologue anglo-néerlandais Shell dans un procès pour des soupçons de corruption dans un contrat au Nigeria. D'après l'accusation, Eni et Shell ont acquis en 2011 un gisement pétrolier au Nigeria en sachant que l'essentiel des 1,3 milliard de dollars (1,13 milliard d'euros) du contrat seraient reversés en pots-de-vin à des responsables politiques et des intermédiaires. Le parquet milanais a aussi requis huit ans de prison contre Paolo Scaroni, ancien administrateur délégué d'Eni, et sept ans et quatre mois contre Malcolm Brinded, ancien responsable des activités "amont" de Shell. Il a réclamé la saisie d'un total de 1,092 milliard de dollars auprès de l'ensemble des accusés, montant correspondant selon lui aux pots-de-vin versés. Tous les accusés démentent la moindre malversation. Ils affirment que l'argent a été versé sur un compte officiel de l'Etat nigerian et qu'ils n'exerçaient aucun contrôle sur les transferts susceptibles d'avoir été effectués ultérieurement. Les prochaines audiences, qui devraient être consacrées aux plaidoiries de la défense, sont prévue en septembre. La date du jugement n'est pas encore connue. (Emilio Parodi; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENI MIL +1.69%