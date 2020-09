Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prison à vie pour l'auteur de l'attaque dans une discothèque d'Istanbul Reuters • 07/09/2020 à 22:12









ISTANBUL, 7 septembre (Reuters) - L'auteur de l'attaque qui a fait 39 morts lors du Nouvel An 2017 dans une discothèque d'Istanbul a été condamné lundi à la prison à vie en Turquie, a rapporté l'agence de presse Anadolu. A l'issue d'un procès de près de trois ans, Abdulkadir Masharipov, un Ouzbek, a reçu l'équivalent de 40 peines de réclusion à perpétuité pour ces 39 meurtres et pour violation de la Constitution, a précisé l'agence. La justice turque l'a aussi condamné à un total de 1.368 années de prison pour tentative de meurtre sur 79 autres personnes et pour port d'arme illégal. L'organisation Etat islamique (EI) avait revendiqué cette tuerie à l'époque, en la présentant comme des représailles à l'engagement militaire de la Turquie en Syrie. La police turque a conclu qu'Abdulkadir Masharipov avait bien agi au nom de l'EI. Dans sa déposition initiale à la police, Abdulkadir Masharipov avait reconnu être l'auteur de l'attaque. Il s'était ensuite rétracté, contestant les éléments présentés contre lui et démentant être l'homme armé d'un fusil d'assaut photographié à l'intérieur de la discothèque. Le même tribunal a condamné un autre homme, Ilyas Mamasaripov, à plus de 1.400 ans de prison pour, notamment, complicité de meurtre et de tentative de meurtre, selon Anadolu. Quarante-huit autres accusés ont été condamnés à des peines de prison variées pour appartenance à une organisation terroriste. Onze autres ont été intégralement acquittés, a rapporté Anadolu. (Ali Kucukgocmen version française Bertrand Boucey)

