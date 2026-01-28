Prises de profits sur VFC, la maison-mère de Vans, malgré des résultats solides
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 17:00
Le groupe américain, propriétaire des marques The North Face, Timberland et Vans, indique avoir pourtant fait progresser son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, le troisième de son exercice décalé, mais aussi amélioré ses marges bénéficiaires et réduit le montant de sa dette.
Sur ce trimestre "clé" clos à la fin décembre, marqué par les fêtes de fin d'année, le groupe de Denver a enregistré une croissance de 1% de son chiffre d'affaires en données publiées, tandis que son résultat opérationnel s'est accru à 289 millions de dollars contre 226 millions un an plus tôt, des performances supérieures aux objectifs qu'il s'était fixé.
Sa marge d'exploitation s'est ainsi accrue de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 56,6%, pour un bénéfice par action (BPA) qui a atteint 0,76 dollar, après 0,43 dollar un an plus tôt.
Si les ventes des marques North Face et Timberland ont respectivement grimpé de 8% et 5% au cours du trimestre écoulé exprimées à taux de changes constants, Vans continue de lui donner du souci avec un repli de 10% sur la période, ce qui ne laisse toujours pas entrevoir de point d'inflexion pour la marque inspirée de la culture skate.
Certains analystes évoquent aussi des prévisions un peu timides pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 0% à 2% à changes constants, pour un bénéfice opérationnel anticipé entre 10 et 30 millions de dollars, là où le consensus vise actuellement autour de 27 millions.
A 10h45 (heure de Wall Street), le titre reculait de 8% alors que l'indice S&P 500 était relativement stable.
Valeurs associées
|18,525 USD
|NYSE
|-8,70%
A lire aussi
-
Par Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM Après avoir réduit de 75 pbs son principal taux directeur en 2025, la réserve fédérale devrait entamer 2026 avec une pause, tout du moins dans la partie conventionnelle de sa ... Lire la suite
-
Danemark: colère d'anciens combattants après le retrait de drapeaux danois par l'ambassade américaine
Des vétérans danois ont critiqué mercredi l'ambassade américaine à Copenhague pour avoir retiré les drapeaux nationaux qu'ils avaient placés devant le bâtiment en l'honneur des soldats danois tués en Afghanistan. L'ambassade est ensuite revenue sur sa décision, ... Lire la suite
-
Ce nouveau marché porte sur la fourniture du système de reconnaissance multispectral MS-110 aux forces aériennes polonaises, faisant de Varsovie le premier membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à adopter cette technologie. L'équipementier ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a reçu mercredi son homologue syrien, Ahmad al-Chareh, pour la deuxième fois depuis le renversement en 2024 de Bachar al-Assad, allié du Kremlin, au moment où Moscou cherche à préserver ses bases militaires en Syrie. Vladimir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer