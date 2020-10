Prise de position dans la santé : acquisition de la société Inalvea Développement

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l'acquisition de la société Inalvea Développement, dédiée à la gestion du back office des agences d'intérim du médico-social et plus spécifiquement des SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif). Mare Nostrum positionne ainsi son offre de services sur le secteur très porteur de la santé et en particulier le segment des Economies de Partage.



Fondée en 2016 par Madame Delphine Tamos, Inalvea Developpement est spécialisée dans la gestion des Ressources Humaines pour le compte des agences d'intérim coopératives dédiées aux secteurs du sanitaire et du médico-social. Les prestations de la société couvrent notamment le recrutement des intérimaires, l'établissement des fiches de paie, la facturation ainsi que le conseil juridique et la formation.



Inalvea Developpement s'appuie sur une équipe d'une quinzaine de personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires profitable de 1,2 M€, qui a doublé en un an. Les besoins croissants des établissements de soins et des hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire devraient accompagner la montée en puissance de l'activité. Cette société pionnière, qui collabore avec le Groupe depuis un an, est positionnée sur un segment de niche en forte croissance qui compte moins d'une dizaine d'acteurs en France.