Prise d'effet du regroupement des actions Hopium
information fournie par AOF 18/08/2025 à 08:03

(AOF) - Hopium, la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 80 actions existantes contre 1 action nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour. Les actions anciennes Hopium ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 15 août 2025 et ont été remplacées par les actions Hopium nouvelles ce lundi 18 août 2025. Le code mnémonique (ALHPI) reste inchangé.

La valeur nominale de l'action Hopium a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et est passée de 0,01 euro à 0,80 euro.

Le capital social de la société s'élevant à 95 262 208,80 euros est désormais divisé en 119.077.761 actions ordinaires de 0,80 euro de valeur nominale chacune.

