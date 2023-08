Prise d’effet du regroupement d’actions de MyHotelMatch

(AOF) - MyHotelMatch annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'une action nouvelle contre 100 actions existantes et sa prise d'effet à compter du 8 août. Les actions anciennes MyHotelMatch ont été radiées du marché Euronext après la clôture du marché le 7 août 2023 et ont été remplacées par les actions MyHotelMatch nouvelles le 8 août 2023. Le code mnémonique (MHM) reste inchangé.

La valeur nominale de l'action MyHotelMatch a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement en passant de 0,01 euro à 1 euro. Le capital social de la Société s'élevant à 3 401 580 euros est désormais divisé en 20 050 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les titres MyHotelMatch restent éligibles au dispositif PEA-PME régi par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014.

