Principaux enseignements à retenir des résultats financiers de "Magnificent Seven", portés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Les derniers résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques ont donné aux investisseurs de nombreuses raisons de rester investis dans le secteur de l'IA, contribuant ainsi à soutenir les actions malgré les perturbations sans précédent sur les marchés pétroliers qui ont assombri les perspectives de croissance économique.

Nvidia NVDA.O a complété les résultats des "Magnificent Seven", qui comprennent Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O .

Voici quelques graphiques illustrant la situation actuelle:

LA CROISSANCE DE NVIDIA SURPASSE CELLE DE SES CONCURRENTS

La croissance du chiffre d'affaires des "Magnificent Seven" reste très inégale, le rythme effréné de Nvidia lui permettant de conserver son avance dominante.

Les ventes du fabricant de puces ont continued to surge en raison de la demande en infrastructures d'IA, ce qui a contribué à consolider son statut de plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière.

En comparaison, les autres membres du groupe se développent à un rythme beaucoup plus régulier, même s’ils devraient tous investir des milliards dans leurs projets d’IA, dans l’espoir d’engranger des bénéfices substantiels dans les années à venir.

LA COURSE AUX CENTRES DE DONNÉES ALIMENTE UNE VAGUE D'EMPRUNTS

Pour financer leurs ambitions ambitieuses en matière d'IA, les "Magnificent Seven" se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires .

Les émissions obligataires de ce groupe ont fortement augmenté, les ventes de dette atteignant déjà 134 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars depuis le début de l'année, contre un total de 87,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour l'ensemble de l'année 2025, selon les données de Dealogic.

La flambée de cette année a été tirée par Alphabet, Amazon et Meta — des entreprises au cœur de la course au développement d’infrastructures d’IA, telles que les centres de données.

LA CONFIANCE DANS L'IA ALIMENTE LE REBOND DES ACTIONS

Après un début d'année en dents de scie et une volatilité liée au conflit au Moyen-Orient, les actions des géants de la technologie ont retrouvé leur élan.

Les investisseurs misent sur le potentiel à long terme de cette technologie, même s'ils s'inquiètent du rythme de retour sur investissement de ces entreprises.

Cependant, la hiérarchie a parfois semblé changer. Alphabet, qui a surpris Wall Street avec une croissance dans le cloud surpassant celle de ses rivaux plus importants, a failli dépasser Nvidia pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, mais a depuis reculé.

LA CONCENTRATION TECHNOLOGIQUE PORTE SES FRUITS

La croissance des bénéfices des "Magnificent Seven" devrait se stabiliser à l'approche de 2027, même si le groupe devrait continuer à surperformer l'indice S&P 500 .SPX dans son ensemble, selon les données de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG.

Cette tendance renforce l'opinion des investisseurs optimistes selon laquelle la concentration du marché sur les valeurs technologiques à très forte capitalisation repose sur des fondamentaux plutôt que sur l'exubérance.

"Les investisseurs n'ont aucune raison de changer leur stratégie, car la composition actuelle et concentrée des indices a joué en leur faveur", a déclaré Isabelle Freidheim, fondatrice et associée gérante chez Athena Capital.

LE BOOM DES INVESTISSEMENTS D'ÉQUIPEMENT POURRAIT LIMITER LES RACHATS D'ACTIONS

Les dépenses d'investissement des entreprises du S&P 500 devraient s'accélérer fortement au cours des prochaines années, ce qui soulève des questions quant à la quantité de liquidités qui restera disponible pour les rendements aux actionnaires.

Les dépenses d'investissement des entreprises du S&P 500 devraient augmenter de 33% en 2026, contre une hausse de seulement 3% pour les rachats d'actions, selon les données de Goldman.