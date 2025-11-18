Principales pannes technologiques de ces dernières années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant la panne de Cloudfare)

Lasociété d'infrastructure web Cloudfare NET.N a été touchée par une panne mondiale mardi, laissant les principales plateformes internet inaccessibles dans le monde entier.

Il s'agit de la deuxième perturbation majeure de l'internet cette année depuis le dysfonctionnement de l'unité de services en nuage AWS d'Amazon AMZN.O en octobre.

Voici quelques-unes des plus grandes pannes technologiques de ces dernières années, par ordre chronologique:

BRITISH AIRWAYS British Airways, propriété d'IAG ICAG.L , a été touchée par une panne informatique majeure en mai 2017 qui a bloqué 75 000 passagers pendant un week-end de vacances, provoquant un désastre en matière de relations publiques et des promesses du transporteur qu'il ferait mieux à l'avenir. Selon les médias, la panne a été causée par une entreprise de maintenance qui a accidentellement coupé le courant.

ALPHABET GOOGL.O Certains des services les plus populaires de Google, dont YouTube, Gmail et Google Drive, ont été indisponibles pendant une heure lors d'une panne survenue le 14 décembre 2020. Selon le site web de surveillance des pannes DownDetector, plus de 12 000 utilisateurs de YouTube ont été touchés dans différentes parties du monde, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Inde.

FASTLY FSLY.N En juin 2021, des milliers de sites gouvernementaux, de sites d'information et de sites de médias sociaux du monde entier ont été touchés par une panne généralisée d'une heure liée à la société américaine Fastly, spécialisée dans l'informatique dématérialisée. Le problème a touché plusieurs sites à fort trafic, dont Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera Media Network et le New York Times, avec des pannes allant de quelques minutes à environ une heure.

AKAMAI AKAM.O Les sites web de dizaines d'institutions financières et de compagnies aériennes en Australie et aux États-Unis ont été brièvement indisponibles le 17 juin 2021, en raison de problèmes de serveur chez le fournisseur de réseau de diffusion de contenu Akamai. Selon l'entreprise, le problème a été causé par un bogue dans son logiciel.

META META.O Les plateformes de médias sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram appartenant à Meta sont devenues obscures pendant six heures le 4 octobre 2021, 10,6 millions d'utilisateurs ayant signalé des problèmes dans le monde entier. La société a déclaré que la panne avait été causée par un changement de configuration défectueux.

X Corp La plateforme de médias sociaux Twitter a subi une panne majeure le 28 décembre 2022, laissant des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde incapables d'accéder à la plateforme de médias sociaux populaire ou d'utiliser ses fonctions clés pendant plusieurs heures avant que les services ne semblent revenir en ligne. Downdetector a recensé plus de 10 000 utilisateurs affectés aux États-Unis, environ 2 500 au Japon et environ 2 500 au Royaume-Uni au plus fort de la perturbation.

CROWDSTRIKE CRWD.O Une mise à jour logicielle effectuée par l'entreprise mondiale de cybersécurité CrowdStrike a déclenché des problèmes de systèmes pour les clients de Microsoft, ce qui a entraîné des pannes de systèmes informatiques mondiales pendant plusieurs heures le 19 juillet 2024.

Des services allant des compagnies aériennes aux soins de santé, en passant par le transport maritime et la finance, ont été touchés dans le monde entier. Une fois la panne résolue, les entreprises ont dû faire face à des retards et à des annulations de vols et de rendez-vous médicaux, à des commandes manquées et à d'autres problèmes qui ont pris des jours à être résolus.

AWS

L'unité de services en nuage d'Amazon, qui héberge des applications et des processus informatiques pour des entreprises du monde entier, a été touchée par une panne le 20 octobre 2025, perturbant les opérations dans de nombreux secteurs à travers le monde et mettant hors service plusieurs applications populaires telles queReddit RDDT.N et Snapchat

SNAP.N .

La perturbation a mis hors ligne des travailleurs de Londres à Tokyo et a empêché d'autres personnes d'effectuer des tâches quotidiennes normales, comme payer des coiffeurs ou changer leurs billets d'avion.

C'est au moins la troisième fois en cinq ans que le cluster d'AWS en Virginie du Nord, connu sous le nom de US-EAST-1, a contribué à un effondrement majeur de l'internet.

CLOUDFARE

La société d'infrastructure web, dont le réseau gère environ un cinquième du trafic web, a été touchée par une panne qui a empêché des milliers de personnes d'accéder à des plateformes internet majeures telles que X et ChatGPT le 18 novembre 2025.

Cloudfare a déclaré dans une mise à jour à 1148 GMT qu'elle "connaissait une dégradation de service interne". Dans une mise à jour à 1442 GMT, il a déclaré avoir mis en œuvre un correctif pour le problème sous-jacent, ajoutant que "l'incident est maintenant résolu".