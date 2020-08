Principal Global Investors recrute pour son équipe française

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Principal Global Investors a recruté

une responsable des ventes institutionnelles pour la France en la

personne de Cécile Terrier, a appris NewsManagers. L'intéressée, qui a

pris ses fonctions en juillet, était auparavant directrice des relations

institutionnelles chez Keys Asset Management et a occupé des postes de

commerciale senior chez Pictet et Lyxor AM et le groupe Société

Générale. Elle a aussi travaillé chez HSBC.