Principal et Finisterre Capital rapprochent leurs équipes de dette émergente

La société de gestion américaine Principal Global Investors (PGI) et la boutique spécialisée sur la dette émergente Finisterre Capital, dont PGI est l'actionnaire majoritaire depuis 2011, ont annoncé un " alignement" de leurs équipes de dette émergente. Les deux unités géreront ensemble 7,6 milliards de dollars avec des équipes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à Singapour.

Dans le cadre de ce rapprochement, PGI achètera le reste du capital de Finisterre Capital. Conséquence directe de cet alignement, le directeur général de Finisterre Capital, Rafael Duplan Biosse, sera responsable de l'expertise dette émergente de PGI et sera rattaché au chef de la gestion obligataire chez PGI, David Blake. Les processus et équipes d'investissement de Finisterre et PGI demeureront inchangés et auront une plateforme de recherche commune pour la dette émergente.

Damien Buchet continuera de gérer l'approche total return sans changement ni dans l'équipe, ni dans le processus.