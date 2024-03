Principal AM : "une divergence entre les fonds du marché monétaire et les obligations court terme"

"Malgré la tendance baissière des rendements des bons du Trésor à la suite des baisses décidées par la Réserve fédérale, les taux d'intérêt nominaux des fonds obligataires à court terme ont un potentiel de hausse, ce qui plaide en faveur d'un allongement de la durée des obligations à court terme au cours de la période de volatilité qui s'annonce", conclut Principal AM.

À la fin du mois de février, le prix moyen en dollars de l'indice U.S. Credit 1-3 Year s'élevait à 96,46 dollars. À mesure que les obligations à court terme arrivent à échéance, de nouvelles obligations sont émises avec des coupons plus élevés que ceux qui arrivent à échéance, ce qui augmente le coupon moyen du portefeuille, même si la Fed réduit ses taux.

"Le mouvement contre-intuitif des obligations à court terme devient plus prononcé lorsque leur cours moyen en dollars est inférieur au pair, une situation observée pour la dernière fois en 1984. Suite aux baisses décidées par la Réserve fédérale cette année-là, le coupon moyen des obligations à court terme avait augmenté de 22 points de base, tandis que le rendement des bons du Trésor à trois mois s'était effondré de 318 points de base" observe le gestionnaire mondial d'actifs.

Au cours des six précédents cycles de baisse des taux de la Réserve fédérale, le coupon moyen des obligations à court terme a connu une augmentation marginale de 1 point de base douze mois après la baisse. Le contraste est saisissant avec les bons du Trésor américain à trois mois, dont le rendement a chuté de 119 points de base au cours de la même période.

(AOF) - "Avec les baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale à l’horizon, une curieuse divergence se dessine entre les fonds du marché monétaire et les obligations à court terme. Alors que les baisses de taux anticipées suggèrent une trajectoire descendante pour les rendements du marché monétaire, les obligations à court terme présentent un scénario opposé : une augmentation attendue des coupons", explique Principal Asset Management.

Principal AM : "une divergence entre les fonds du marché monétaire et les obligations court terme"

