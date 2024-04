Principal AM s'attend à deux baisses des taux de la Fed en 2024

(AOF) - "Ces derniers mois ont été marqués par une forte volatilité concernant les prévisions de taux de la Réserve fédérale (la Fed). Le rapport sur l’IPC de mars était le dernier d’une série de surprises à la hausse concernant l’inflation, ce qui signifie que l’interruption du récit désinflationniste ne peut plus être considérée comme un incident isolé. Les attentes des marchés financiers sont passées de six baisse de taux à seulement deux au cours de l’année, un nombre inférieur aux baisses prévues par la Fed elle-même", explique Seema Shah, stratège en chef pour le monde chez Principal AM.

"Le président Jerome Powell a clairement indiqué qu'il souhaitait réduire les taux cette année. Il a non seulement minimisé l'importance des récentes données sur l'inflation, mais les révisions à la hausse des prévisions de croissance et d'inflation de la Fed n'ont pas entraîné de changements dans sa trajectoire à court terme de politique des taux. La Fed continue d'anticiper 75 points de base de baisse cette année", poursuit Seema Shah.

"La vigueur persistante de l'économie américaine suggère qu'une seule baisse de taux est probablement nécessaire, mais le désir manifeste de la Fed de réduire les taux ne doit pas être négligé. Ainsi, et en supposant la reprise de la tendance désinflationniste de 2023, nous avons revu nos prévisions pour 2024, passant de trois à deux baisses, la première étant prévue pour septembre" fait savoir l'analyste.

Un risque notable pèse sur cette prévision : l'élection présidentielle américaine de novembre. En effet, un début de cycle de baisse des taux juste avant ces élections pourrait être un peu trop ambitieux pour la Fed.