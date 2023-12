"Ainsi, bien que les marchés anticipent une première baisse de taux dès le mois de mars, ces attentes pourraient s'avérer trop optimistes, il est plus probable que les faits avérés d'un ralentissement économique mettront plus de temps à émerger, probablement vers le milieu de l'année", poursuit Seema Shah. Avant de conclure : "L'incertitude quant au moment exact des baisses ajoutera une certaine volatilité, mais elle ne modifiera pas la tendance".

Pour Principal Asset Management, l'économie américaine reste actuellement solide : les ventes au détail récentes indiquent que la consommation reste robuste et le chômage s'est stabilisé. "À mesure que l'inflation s'achemine vers l'objectif, si la croissance reste supérieure à la tendance, des pressions sur les prix menacent de réapparaître", prévient le gestionnaire d'actifs.

Examinant les quatre derniers cycles de hausse, Seema Shah constate que la période entre les pics des fonds fédéraux et les baisses des taux est passée de 5 mois à 15 mois. "La décision de basculer ne consiste pas à forcer le calendrier, elle est soumise aux données. Souvent, la baisse des taux est conditionnée par un affaiblissement du marché du travail, une croissance économique inférieure à la tendance et une inflation conforme aux objectifs", explique la stratège.

(AOF) - Réagissant à la dernière réunion de la Fed, Seema Shah, chef de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management, juge que le message pour les investisseurs est clair : nous nous orientons vers un assouplissement monétaire en 2024. Mais, fait-elle remarquer, la Fed et les marchés conviennent "moins volontiers du moment exact où cela se produira".

Principal AM : les marchés trop optimistes sur le timing de la baisse des taux

