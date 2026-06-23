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Primoris en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels et le départ de son directeur des opérations
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de Primoris Services Corp PRIM.N , entreprise américaine spécialisée dans les infrastructures, s'effondre de 36% à 71 dollars avant l'ouverture du marché

** Si cette baisse se confirme à l'ouverture, le titre atteindra son plus bas niveau depuis plus d'un an

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et a annoncé lundi le départ de son directeur des opérations, Jeremy Kinch

** La société table désormais sur un BPA ajusté compris entre 2,05 et 2,60 dollars, contre une fourchette précédente de 4,80 à 5,00 dollars

** Elle prévoit une baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute pour l’ensemble de l’exercice dans son activité des énergies renouvelables

** La société de courtage Keybanc abaisse la note du titre de “surpondérer” à “pondération sectorielle”, estimant que les révisions à la baisse répétées des prévisions indiquent une reprise lente de la valorisation

** Keybanc a revu à la baisse ses estimations de chiffre d’affaires pour l’activité des énergies renouvelables à 2,1 milliards de dollars en raison de retards dans les projets, l’impact le plus important sur les résultats étant attendu au deuxième trimestre

** En moyenne, 10 courtiers attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 12,7% depuis le début de l’année

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