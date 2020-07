Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Primark rassure avec ses prévisions annuelles, le titre grimpe Reuters • 02/07/2020 à 15:05









* Les ventes à données comparables baissent de 12% en 7 semaines * Les ventes de la semaine terminée le 20 juin progressent en Angleterre et en Irlande par rapport à l'année dernière * Le bénéfice annuel de Primark prévu en baisse de deux tiers * Le titre gagne 5,6 % par James Davey LONDRES, 2 juillet (Reuters) - Les ventes post-confinement de Primark sont globalement encourageantes, même si son résultat annuel devrait chuter d'environ les deux-tiers, a annoncé jeudi Associated British Foods ABF.L , propriétaire de la chaîne de distribution. Primark, qui continue à rouvrir ses magasins, s'attend désormais à un résultat d'exploitation ajusté compris entre 300 et 350 millions de livres (environ 333 et 388 millions d'euros) contre 913 million de livres l'année précédente avec une trésorerie nette de plus de 750 millions de livres (832 millions d'euros) à fin décembre. Depuis la réouverture des premiers magasins le 4 mai, le chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant pour les 7 semaines jusqu'au 20 juin a atteint 322 millions de livres (autour de 357 millions d'euros), en baisse de 12%. "Ce chiffre est bien meilleur que celui auquel les gens s'attendaient", a déclaré à Reuters John Bason, directeur financier d'AB Foods. A 12h46 GMT, le titre AB Foods progressait de 5,5%. La totalité des 375 magasins de la chaîne ont fermé leurs portes en mars lorsque la pandémie s'est propagée. Le 15 juin, 153 magasins étaient rouverts en Angleterre. (James Davey, version française Anait Miridzhanian)

Valeurs associées ASSOCIAT BRIT FO LSE +5.70%