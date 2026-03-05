 Aller au contenu principal
Primark (AB Foods) nomme Eoin Tonge DG permanent alors qu’une scission éventuelle se profile
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 08:48

Primark a annoncé jeudi que son directeur général par intérim, Eoin Tonge, était nommé de façon permanente à la tête de la chaîne britannique de magasins de vêtements à bas prix, alors même que son propriétaire, Associated British Foods ABF.L , envisage de s'en séparer.

Associated British Foods a déclaré en novembre procéder à un examen de la structure du groupe et envisager un scission visant à se séparer de Primark et des activités alimentaires.

(Rédigé par Prerna Bedi et Shashwat Awasthi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

