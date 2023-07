Primaliance annonce un bilan positif pour la SCI Primaliance Immo Trend

(AOF) - Deux ans après sa création, l’Unité de Compte SCI Primaliance Immo Trend, co-créée par deux acteurs majeurs du marché de l’épargne que sont La Française Real Estate Managers (REM) et Primaliance, dévoile ses résultats. Lancé en juin 2021, la part A affiche une performance nette de frais de 2,06% en 2021 (sur 6 mois), 3,95% en 2022 et 2,16% YTD au 30 juin 2023, soit une performance de 8,38% depuis sa création. Dans un contexte de marché immobilier sous tension, ces performances confortent sa stratégie d’investissement qui se veut avant tout agile et opportuniste.

Cette Unité de Compte immobilière disponible en assurance-vie, a pour vocation d'investir en architecture ouverte sur l'ensemble de la palette de supports d'investissement collectifs en immobilier (SCPI de rendement, OPCI, SCI et OPPCI).

Réservée à une commercialisation dans le cadre de produits assurantiels tels que l'assurance-vie, le contrat de capitalisation ou le Plan Epargne Retraite, cette Unité de compte immobilière a pour objet de constituer et de gérer un patrimoine assis sur les Grandes Tendances Immobilières porteuses identifiées par les experts de La Française REM et Primaliance. Cette unité de compte est accessible chez AEP, Generali, Spirica et Swisslife.

Après deux années d'existence, la SCI Primaliance Immo Trend enregistre une collecte nette de 53 millions d'euros au 1er juillet 2023.