PRÉVISIONS : Travelers devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action Travelers TRV.N a progressé de 1% jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture de la Bourse vendredi; les analystes s'attendent à une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices

** L'assureur IARD devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% à 11,38 milliards de dollars et un BPA ajusté de 7,42 dollars, contre 8,14 dollars il y a un an, selon LSEG

** Le bénéfice trimestriel de la société publié en juillet a dépassé les estimations des analystes , grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles et à de solides revenus d'investissement

** TRV se situe à environ 4% en dessous de son plus haut historique atteint à la clôture le 28 juillet

** Début 2026, TRV figurait parmi les titres du S&P 500 affichant la recommandation moyenne la plus basse des analystes. Cependant, TRV a enregistré une hausse de 31,5% depuis le début de l'année, surclassant largement la progression d'environ 13% du S&P 500 .SPX

** La note moyenne actuelle de 31 analystes est “conserver”, avec six recommandations “acheter”, 20 “conserver” et cinq “vendre”

** Le titre se négocie actuellement à 12 fois les bénéfices attendus, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans, selon les données de LSEG