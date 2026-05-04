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PRÉVISIONS : Palantir devrait afficher une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel alors que les gouvernements s'intéressent aux outils d'IA
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action de Palantir Technologies PLTR.O , fournisseur de logiciels pour le gouvernement, progresse de 2,6% à 147,81 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que PLTR annonce une croissance de 74% de son chiffre d'affaires, à 1,54 milliard de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait plus que doubler pour atteindre 28 cents

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de PLTR ont dépassé les attentes des analystes au cours des huit derniers trimestres ** PLTR a remporté une grande victoire lorsque son système d'intelligence artificielle Maven a été désigné comme programme officiel par les responsables du Pentagone, une décision qui garantit l'utilisation à long terme de la technologie de ciblage d'armes de Palantir par l'ensemble de l'armée américaine ** Les32 analystes couvrant PLTR lui attribuent une note moyenne de “ACHETER” et un objectif de cours médian de 194 $, selon les données de LSEG

** PLTR affiche une baisse de 16,9% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,8% pour l'indice composite NASDAQ .IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
25 071,25 Pts Index Ex -0,17%
PALANTIR TECHNOLOGIES
148,1900 USD NASDAQ +2,86%
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