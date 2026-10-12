PRÉVISIONS : Le chiffre d'affaires et les bénéfices de JPMorgan au T3 devraient progresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action JPMorgan Chase JPM.N a progressé de 0,4 % lundi dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels, prévue mardi avant l'ouverture du marché, alors que l'on s'attend à une forte croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires

** Wall Street s'attend à ce que la plus grande banque américaine publie un BPA ajusté de 5,90 dollars au troisième trimestre, contre 5,07 dollars au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 51,22 milliards de dollars, en hausse d'environ 9 % par rapport aux 47,12 milliards de dollars enregistrés au même trimestre de 2025, selon les dernières données de LSEG

** Le produit net d’intérêts devrait progresser de 12 % pour atteindre 26,84 milliards de dollars

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA et le chiffre d’affaires de JPM ont à chaque fois dépassé les prévisions du marché

** Ce trimestre, les investisseurs devraient examiner de près les résultats des banques américaines à la recherche d’indices laissant penser que la récente flambée des rendements des bons du Trésor pourrait freiner les opérations de fusion-acquisition et la croissance des prêts, tout en augmentant les coûts de financement dans l’ensemble du secteur

** Le titre s'échangeait dernièrement à 334,41 dollars contre un objectif de cours médian de 370 dollars, selon LSEG, qui recense 27 recommandations d'analystes: 2 “achat fort”, 13 “achat” et 12 “conserver”

** Depuis le début de l’année, l’action affiche une hausse d’environ 4 %, contre un gain d’environ 8 % pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI , un gain de 1,8 % pour l’indice S&P 500 Banks .SPXBK et un gain de 0,6 % pour l’indice S&P 500 Financial Services .SPSY

** Les options JPM laissent entrevoir une variation de 3,3 % du cours de l’action, dans un sens ou dans l’autre, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 2,6 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres