Prévisions en hausse, titre en baisse... Northrop Grumman ne convainc pas le marché

Le groupe de défense a publié des résultats contrastés au deuxième trimestre 2026. Le groupe bénéficie d'une solide dynamique commerciale mais vois ses bénéfices s'éroder. Et Northrop Grummann a beau relever ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de BPA, il peine à rassurer les analystes. Le marché ne s'y trompe pas : le titre recule de plus de 8% à l'ouverture de Wall Street.

Northrop Grumman a enregistré au deuxième trimestre 2026 un bénéfice net publié de 1,094 MdUSD, en baisse de 7% sur un an, mais surpassant toutefois le consensus S&P, qui visait plus modestement 987 MUSD.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié ressort à 7,68 USD, en recul de 6% mais, là encore, au-dessus du consensus (6,82 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 10,876 MdsUSD, en ligne avec les attentes, porté par la croissance des quatre divisions du groupe, avec 13% dans la division Aeronautics Systems, 5% pour Defense Systems, 4% pour Space Systems et 3% pour Mission Systems.

Le résultat opérationnel (EBIT) publié a reculé de 23% à 1,096 MdUSD (consensus : 1,14 MdUSD), tandis que la marge opérationnelle s'est établie à 10,1%, contre 13,8% un an plus tôt.

Ce repli s'explique principalement par l'absence du gain de cession enregistré en 2025, ainsi que par une baisse du résultat opérationnel des divisions et un effet moins favorable des ajustements de retraite FAS/CAS.

Sur le plan commercial, le groupe a enregistré 20 MdsUSD de nouvelles commandes nettes au cours du trimestre, portant son carnet de commandes à un niveau record de 104,7 MdsUSD.

"Par conséquent, nous relevons nos prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action (BPA) pour l'ensemble de l'exercice, confiants dans les capacités de nos équipes et dans la demande pour nos technologies", indique Kathy Warden, présidente-directrice générale.

Concrètement, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 43,75 MdsUSD et 44,25 MdsUSD (contre entre 43,5 MdsUSD et 44 MdsUSD auparavant).

Il relève également sa prévision de BPA ajusté des effets MTM (indicateur non-GAAP) à 28,60-29,10 USD, contre 27,40-27,90 USD précédemment. En revanche, il confirme ses objectifs de résultat opérationnel et de free cash flow ajusté, compris entre 3,1 MdsUSD et 3,5 MdsUSD.

Enthousiasme modéré chez les analystes

Réagissant à cette publication, RBC Capital Markets confirme son conseil "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 640 USD. Le broker considère le relèvement des perspectives 2026 comme "conservateur" alors que les récents accords sur le programme B-21 et la solide performance commerciale du trimestre pourraient soutenir des résultats supérieurs aux prévisions actuelles.

La note met également en avant un ratio book-to-bill de 1,8x et un carnet de commandes de 105 MdsUSD, jugés favorables à la visibilité du groupe. RBC Capital Markets reconnaît que les marges des divisions Defense Systems et Space Systems ont déçu au trimestre, mais considère que ces éléments ne remettent pas en cause sa vision positive sur le dossier.

De son côté, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 580 USD. Sheila Kahyaoglu, en charge du dossier, estime que le relèvement de 4% des prévisions de bénéfice par action pour 2026 provient essentiellement d'une baisse attendue du taux d'imposition, tandis que les perspectives opérationnelles évoluent peu. La spécialiste ajoute que les nouveaux objectifs restent finalement contrastés, avec des perspectives améliorées pour Aeronautics Systems et Mission Systems, mais des attentes de marge revues en baisse pour Space Systems.

Jefferies estime néanmoins que le carnet de commandes constitue un soutien à la visibilité du groupe, malgré un EBIT trimestriel inférieur de 5% à ses attentes.