Prévisions des principaux analystes et entreprises sur le marché de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cadres et les analystes du secteur technologique s'attendent à ce que l'intelligence artificielle génère des centaines de milliards de dollars en valeur, mais les prévisions pour le marché divergent considérablement en fonction des hypothèses sous-jacentes et des paramètres utilisés.

Voici quelques-unes des principales estimations fournies par les entreprises technologiques et les cabinets d'analystes sur le marché potentiel de l'IA, des logiciels et des dépenses d'infrastructure:

NVIDIA NVDA.O

Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a déclaré plus tôt cette année que le géant des puces électroniques estime que les dépenses en infrastructure d'IA s'élèveront à 3 000 à 4 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, considérant l'intelligence artificielle comme le début d'une nouvelle révolution industrielle.

AMD AMD.O

Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices, a déclaré lors de la journée des analystes de l'entreprise en novembre qu'elle prévoit que le marché des puces pour centres de données d'AMD atteindra 1 000 milliards de dollars d'ici 2030 . L'IA sera le principal moteur de cette croissance jusqu'à ce chiffre de mille milliards de dollars, et ce marché comprend les processeurs ordinaires et les puces de réseau d'AMD, ainsi que ses puces spécialisées dans l'IA.

BROADCOM AVGO.O

Hock Tan, directeur général du fabricant de puces d'IA personnalisées Broadcom, a déclaré l'année dernière que l'entreprise prévoit une opportunité de revenus de l'ordre de 60 à 90 milliards de dollars pour ses puces personnalisées au cours de l'exercice 2027, indiquant que les clients hyperscale déploieront des millions de grappes de puces à ce moment-là.

SALESFORCE CRM.N

Le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré au début de l'année que la "révolution numérique du travail" conduirait à un marché allant de "quelques milliers de milliards à 12 milliers de milliards de dollars", alors que l'entreprise s'efforce d'automatiser les tâches administratives et logistiques par le biais de sa plateforme d'agents d'IA Agentforce.

McKINSEY & COMPANY

Une étude réalisée par McKinsey en 2023 a estimé que l'intelligence artificielle générative pourrait générer une valeur comprise entre 2,6 et 4,4 mille milliards de dollars dans des dizaines de cas d'utilisation et de secteurs.

PwC

Un rapport de PwC datant de 2017 indique que l'IA pourrait apporter jusqu'à 15,7 mille milliards de dollars à l'économie mondiale en 2030. Sur ce montant, 6,6 mille milliards de dollars devraient provenir de l'augmentation de la productivité et 9,1 mille milliards de dollars des effets induits par la consommation, selon le rapport.

MORGAN STANLEY MS.N

L'adoption complète de l'IA dans les entreprises du S&P 500 pourrait se traduire par un bénéfice net annuel de 920 milliards de dollars , selon Morgan Stanley.

À long terme, cela se traduit potentiellement par une augmentation de la capitalisation boursière de 13 000 à 16 000 milliards de dollars pour le S&P 500.

GARTNER IT.N

Gartner prévoit que les dépenses mondiales en matière d'IA s'élèveront à près de 1,5 mille milliards de dollars en 2025 , et dépasseront les 2 mille milliards de dollars en 2026.