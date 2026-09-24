Prévisions de prix 2026-2027 : ce qui change pour les métaux et le charbon selon Fitch Ratings

Fitch Ratings a relevé plusieurs de ses hypothèses de prix à court terme pour les métaux et les matières premières minières, en tenant compte des prix observés depuis le début de l'année ainsi que des facteurs liés à l'offre et à la demande.

Cuivre : IA, électrification et incertitudes douanières américaines

La revue à la hausse des hypothèses de prix du cuivre pour 2026-2027 renvoie à un équilibre tendu entre l'offre et la demande ainsi qu'à une croissance soutenue de la demande. L'électrification, les considérations liées à la sécurité énergétique et les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) soutiennent la demande.

Les anticipations de l'entrée en vigueur de droits de douane américains sur le cuivre raffiné contribuent également à la hausse de l'hypothèse de prix pour la fin 2026.

Ces anticipations ont entraîné une augmentation des flux de métal vers les Etats-Unis et réduit sa disponibilité sur les autres marchés. Toutefois, les Etats-Unis n'ont pas encore décidé s'ils imposeraient des droits de douane sur le cuivre raffiné.

Charbon à coke : demande résiliente en Chine et hausse des coûts

La revue à la hausse des hypothèses de prix du charbon à coke pour 2026-2027 est une conséquence logique de l'augmentation de son prix depuis le début de l'année, des coûts d'exploitation à l'équilibre, d'une demande résiliente en Chine et d'un équilibre tendu entre l'offre et la demande.

Zinc : un déficit qui s'aggrave face à des stocks historiquement bas

La revue à la hausse des hypothèses de prix du zinc est liée à plusieurs facteurs : un déficit qui s'aggrave pour 2026, une baisse de 4,3% de la croissance de la production minière qui a été constatée en raison de perturbations, des anticipations d'excédent moins importantes pour 2027 et des stocks atteignant leurs niveaux minimums. La demande globale est stable, tandis que la croissance de la production d'acier liée aux droits de douane relevant de la Section 232*, ainsi que la construction de centres de données, soutiennent la consommation aux Etats-Unis.

Palladium et rhodium : tirés par la hausse des prix du secteur automobile

La hausse des hypothèses de prix pour 2026 du palladium et du rhodium**, principalement utilisés par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques, est due au fait que les prix augmentent depuis le début de l'année.

Charbon thermique : tensions au Moyen-Orient et incertitudes sur l'offre asiatique

La hausse des hypothèses de prix du charbon thermique pour 2026-2027 reflète les tensions persistantes au Moyen-Orient, qui entraînent un fort engouement pour les exportations australiennes de ce type de charbon. "Nous prenons aussi en compte les risques persistants pesant sur l'offre en Indonésie, liés aux conditions météorologiques et à l'incertitude entourant les restrictions de production imposées par le gouvernement. Les coupes dans la production imposées par le gouvernement chinois pour des raisons de sécurité vont également dans le sens de ces hypothèses, notamment à l'approche de la période de reconstitution des stocks avant l'hiver.", explique Fitch Ratings.

Nickel : vers un passage du marché en déficit à l'horizon 2027

"La hausse des hypothèses de prix du nickel pour 2027 reflète notre anticipation d'une accélération de la croissance de la demande, notamment pour la fabrication d'acier inoxydable et de batteries, qui devrait dépasser l'offre en 2027. Le marché devrait passer d'une situation d'excédent à une situation de déficit, ce qui réduira l'accès aux principaux produits à base de nickel.", souligne en outre l'agence de notation financière américaine.

Les quotas de production de minerai de nickel en Indonésie, pays à l'origine de près de la moitié de la production mondiale, restent le principal facteur qui pèse sur l'offre.

Lithium : l'exception baissière face aux risques de surcapacité

En revanche, les hypothèses de prix du lithium pour 2026 ont été revues à la baisse. Elles reflètent les niveaux de prix observés depuis le début de l'année. Fitch Ratings anticipe une baisse des prix du lithium en raison des excédents attendus au cours des prochaines années." Les perspectives de croissance de l'offre, les spéculations persistantes sur le marché concernant une éventuelle reprise des activités de la mine de Jianxiawo de CATL et l'incertitude quant à la pérennité d'une forte croissance de la demande jusqu'en 2027 restent les principaux facteurs de pression baissière sur les prix, observe Fitch Ratings.

*Section 232 : L'article 232 fait partie de la loi de 1962 sur l'expansion du commerce. C'est une loi américaine qui autorise le gouvernement à enquêter sur les importations susceptibles de menacer la sécurité nationale et à y répondre. Plus précisément, il permet au président d'imposer des restrictions, des tarifs, des quotas ou d'autres restrictions sur les marchandises importées s'il est constaté qu'elles portent atteinte aux intérêts de sécurité du pays.

**Le rhodium est un métal précieux très rare, dense et résistant à la corrosion, qui appartient au groupe des platinoïdes (avec le platine et le palladium). Il est couramment utilisé dans la production industrielle notamment pour le placage dans la fabrication de bijoux.