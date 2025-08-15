Prévisions d'Applied Materials affectées par la pause en Chine et les problèmes liés aux licences d'exportation ; les actions chutent de 13 %

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du quatrième trimestre inférieurs aux estimations jeudi, citant la faiblesse de la demande en Chine et les commandes erratiques de clients confrontés à l'incertitude due aux tarifs douaniers, ce qui a fait chuter ses actions de près de 13 % dans les échanges prolongés.

Les négociations tarifaires en cours du président Donald Trump et certaines restrictions à l'exportation vers la Chine ont rendu plus difficile la prévision de la direction de l'économie, pesant sur les nouvelles commandes des fournisseurs d'outils de fabrication de puces tels qu'Applied Materials.

La société néerlandaise ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, avait

prévenu plus tôt en juillet qu'elle pourrait ne pas atteindre une croissance de son chiffre d'affaires en 2026, car les fabricants de puces qui construisent des usines aux États-Unis attendent des éclaircissements sur l'impact potentiel des droits de douane.

"Nous prévoyons une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, due à la fois à la résorption de la capacité en Chine et à la demande non linéaire des clients de pointe, compte tenu de la concentration du marché et du calendrier de fabrication", a déclaré Brice Hill, directeur financier d'Applied, dans un communiqué.

Le resserrement des contrôles à l'exportation vers la Chine des équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés empêche ces entreprises de vendre leurs outils les plus perfectionnés aux clients chinois.

En Chine, les fabricants de puces suspendent les commandes de nouveaux équipements afin d'absorber les capacités récemment ajoutées pour les puces grand public d'ancienne génération utilisées dans les automobiles, l'industrie et d'autres produits électroniques de tous les jours, a déclaré l'entreprise.

La Chine, un marché essentiel pour les fabricants de puces, a été le principal moteur du chiffre d'affaires d'Applied au cours du trimestre de juillet, représentant 35 % du total des ventes.

"De nombreux concurrents ont fait preuve d'une force surprenante en Chine et ont laissé entrevoir un repli décent, mais les résultats d'Applied Materials montrent beaucoup plus de volatilité", a déclaré Brooks Idlet, analyste principal chez CFRA Research.

Applied a déclaré que ses prévisions trimestrielles supposaient qu'aucune approbation de ses demandes de licences d'exportation américaines en cours n'était obtenue.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,11 $, plus ou moins 0,20 $, par rapport aux estimations de 2,39 $.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,30 milliards de dollars, dépassant les estimations de 7,22 milliards de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,48 dollars a également dépassé les estimations de 2,36 dollars.