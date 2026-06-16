PRÉVISIONS : Bénéfice par action et chiffre d'affaires de CarMax devraient reculer au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action CarMax KMX.N progresse d'environ 1% ce mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats du premier trimestre fiscal, prévue mercredi avant l'ouverture du marché

** Selon les analystes, le concessionnaire de voitures d'occasion devrait afficher un BPA ajusté de 0,95 $, contre 1,38 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 7,42 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 7,55 milliards de dollars de l'année dernière, d'après les dernières données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, KMX a dépassé les estimations du marché concernant le BPA ajusté à cinq reprises, avec son plus fort dépassement au quatrième trimestre de l’exercice fiscal précédent (48%) et son plus fort écart à la baisse (39,5%) au deuxième trimestre de l’année dernière. L’entreprise a atteint ou dépassé les prévisions de chiffre d’affaires à six reprises

** L’action KMX a subi une forte correction après l’annonce d’une perte nette lors de la publication de ses résultats trimestriels mi-avril, mais certaines sociétés de courtage ont tout de même relevé leurs objectifs de cours à l’époque, alors que l’entreprise s’efforçait de réduire ses coûts

** Le titre s’échangeait dernièrement à 52,75 $ contre un objectif de cours médian de 41,50 $, en hausse par rapport aux 40 $ d’il y a un mois, selon LSEG, qui recense 21 recommandations d’analystes: 1 « achat fort », 1 « achat », 16 « conserver » et 3 « vendre »

** Depuis le début de l’année, le titre a progressé d’environ 36% après avoir chuté de 53% en 2025. À titre de comparaison, depuis le début de l’année 2026, l’indice S&P 600 Consumer Discretionary .SPSMCD a progressé d’environ 9% et l’indice S&P 600 Automotive Retail .SPSMCAUTR .SPSMCAUTR a progressé d’environ 11%