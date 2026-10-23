PRÉVISIONS : American Express devrait afficher une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires dans ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend l'article BUZZ publié jeudi sans modification)

23 octobre - ** L'action American Express Company AXP.N progresse de 0,1 % à 323,84 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés vendredi avant l'ouverture de la Bourse

** L'émetteur de cartes de crédit devrait afficher une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 20,12 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,48 dollars, contre 4,14 dollars il y a un an, selon LSEG

** Dans son dernier rapport, AmEx avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en raison de la vigueur des dépenses, mais avait maintenu ses prévisions de bénéfices inchangées afin de financer sa croissance, ce qui avait déçu certains investisseurs

** Les investisseurs seront également attentifs à tout commentaire supplémentaire après que la société a écopé ce mois-ci d’une amende de 350 millions de dollars pour des problèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, même si elle a déclaré que ses prévisions ne seraient pas affectées

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de 7 des 8 derniers trimestres, le seul écart ayant été enregistré au quatrième trimestre 2025

** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, 17 attribuent la note “achat fort” ou “achat”, et 15 la note “conserver”

** L'objectif de cours médian, fixé à 375 dollars, est en baisse par rapport aux 382 dollars d'il y a un mois

** L'action AXP a reculé d'environ 12 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 10 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options sur AXP laissent entrevoir une variation de 3,8 % du cours de l’action, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi; le titre a enregistré une variation moyenne de 3,1 % le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres