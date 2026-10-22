PRÉVISION : Les résultats de Honeywell après la scission devraient reculer de 62 % en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

22 octobre - ** L'action Honeywell International HON.O a progressé d'environ 0,9 % mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon les données de LSEG, le conglomérat industriel devrait afficher un BPA ajusté de 2,17 dollars au troisième trimestre, soit une baisse d’environ 61,6 % en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires de 5,01 milliards de dollars, en recul de 51,9 % par rapport au troisième trimestre 2025

** Avec ses résultats du deuxième trimestre, HON a manqué les estimations de BPA pour la première fois depuis au moins le premier trimestre 2021, selon LSEG

** Le 23 juillet, dans son premier rapport trimestriel en tant que société indépendante à la suite de sa scission en trois entités, HON n’a pas atteint les estimations des analystes mais a relevé ses objectifs de bénéfices annuels en raison de la demande soutenue pour ses produits destinés à l’automatisation industrielle et au bâtiment

** Sur les 26 analystes couvrant HON, 16 attribuent à l'action la note "acheter" ou "acheter fortement", tandis que les 10 restants recommandent de "conserver"

** L'objectif de cours médian à 12 mois s'établit à 262,50 $, en baisse de 3,5 % par rapport à il y a trois mois (LSEG)

** Les options sur HON laissent entrevoir une variation de 5,0 % du cours de l’action, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est inférieur à la variation moyenne de 5,3 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres

** L'action HON a progressé de 5,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 9,9 % pour l'indice Dow Jones

.DJI depuis le début de l'année