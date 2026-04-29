PRÉVISION : Le titre Meta Platforms progresse légèrement, les résultats attendus après la clôture de la bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Mercredi, l'action Meta Platforms META.O a progressé de 0,3 % dans l'attente des résultats trimestriels de la société, attendus après la clôture de la bourse, les investisseurs devant se concentrer sur les dépenses en matière d'IA

** Selon LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 31 % à 55,45 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,79 dollars, contre 6,43 dollars il y a un an

** Les investisseurs attendent des précisions sur les dépenses en IA et sur le blocage par la Chine de l'acquisition de Manus ** La Chine a récemment ordonné à la société de renoncer à son acquisition de 2 milliards de dollars de la start-up d'IA Manus, signalant des obstacles géopolitiques accrus pour les ambitions de Meta en matière d'IA

** Au trimestre précédent, Meta a relevé de 73 % ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 afin de financer son offensive en matière de "superintelligence"

** Le cours cible médian sur 12 mois pour META est de 850 $; l'action cotait dernièrement à 673,44 $

** L'action META a progressé d'environ 2 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 6 % du Nasdaq

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