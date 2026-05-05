PRÉVISION : AMD devrait publier de solides résultats trimestriels grâce à la demande en puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 3,8% à 354,37 dollars à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés

** Le chiffre d'affaires d'AMD devrait progresser de 33% pour atteindre près de 10 milliards de dollars, porté par la forte croissance des puces destinées aux centres de données, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait augmenter de 35% pour s'établir à 1,29 dollar, contre 96 cents il y a un an

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté d'AMD ont atteint ou dépassé les attentes des analystes au cours des huit derniers trimestres

** AMD fait partie des fabricants de puces américains, aux côtés de Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , qui sont à la pointe de la demande des centres de données et qui alimentent le boom de l'IA **Selon les données de LSEG, les 52 analystes couvrant AMD lui attribuent une note moyenne de “ACHETER” et un objectif de cours médian de300 dollars

** AMD affiche une hausse de 65,7% depuis le début de l'année, contre une progression de 8,9% pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC