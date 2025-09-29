PREVIEW-Les actions de Jefferies reculent légèrement ; les résultats sont attendus après la cloche

29 septembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies JEF.N ont baissé de 0,3 % à 66,50 $ avant la publication des résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés lundi

** Wall Street s'attend à ce que JEF publie un chiffre d'affaires de 1,92 milliard de dollars et un bénéfice par action de 80 cents pour le troisième trimestre

** Les résultats de JEF sont suivis de près car ils donnent un premier aperçu des tendances à Wall Street

** Des rivaux plus importants - JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N - devraient publier leurs résultats le mois prochain

** Trois courtiers sur cinq considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; PT médian de 75 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action JEF a baissé de ~15% depuis le début de l'année