PREVIEW-Les actions de Jefferies reculent légèrement ; les résultats sont attendus après la cloche
29/09/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies JEF.N ont baissé de 0,3 % à 66,50 $ avant la publication des résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés lundi

** Wall Street s'attend à ce que JEF publie un chiffre d'affaires de 1,92 milliard de dollars et un bénéfice par action de 80 cents pour le troisième trimestre

** Les résultats de JEF sont suivis de près car ils donnent un premier aperçu des tendances à Wall Street

** Des rivaux plus importants - JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N - devraient publier leurs résultats le mois prochain

** Trois courtiers sur cinq considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; PT médian de 75 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action JEF a baissé de ~15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
803,030 USD NYSE +0,04%
JEFFERIES FINL
66,580 USD NYSE -0,19%
JPMORGAN CHASE
315,785 USD NYSE -0,13%
MORGAN STANLEY
160,700 USD NYSE +0,37%
