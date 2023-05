Prêts : les banques américaines prévoient de rendre encore plus difficile l'accès au crédit cette année, selon la Fed

( AFP / DANIEL SLIM )

Les établissements interrogés "ont déclaré s'attendre à resserrer les normes dans toutes les catégories de prêts" jusqu'à la fin de l'année, selon cette enquête trimestrielle réalisée auprès de 84 banques aux Etats-Unis, la "Senior loan officer opinion survey on bank lending practices" (SLOOS).

Les banques américaines font face à une baisse de la demande pour les prêts. Elles prévoient pourtant de rendre encore plus difficile l'accès au crédit cette année, après l'avoir déjà resserré début 2023, selon une enquête publiée lundi 8 mai par la banque centrale américaine (Fed).

Cette crise est arrivée alors qu'il était déjà devenu plus onéreux d'emprunter de l'argent, la Fed relevant son taux directeur depuis mars 2022 pour faire ralentir la consommation, et ainsi lutter contre la forte inflation. "En ce qui concerne les prêts aux entreprises, les répondants à l'enquête ont signalé, dans l'ensemble, des normes plus strictes et une demande plus faible" de la part des entreprises de toutes tailles au 1er trimestre, détaille cette enquête de la Fed. Pour les emprunts des ménages aussi, "les normes de prêts se sont durcies", et, "parallèlement, la demande s'est affaiblie", qu'il s'agisse des prêts immobiliers, automobiles, ou à la consommation, souligne l'enquête. Elle est en revanche "restée pratiquement inchangée pour les cartes de crédit", ajoute le document.

Les réponses à cette enquête proviennent de 65 banques américaines ainsi que des branches américaines de 19 banques étrangères, et ont été transmises à la Fed entre le 27 mars et le 7 avril.

Pour la secrétaire américaine au Trésor, le système bancaire américain est "bien capitalisé"

Par ailleurs, la Fed souligne dans un document distinct - son rapport semi-annuel de stabilité financière - que "les tensions persistantes dans le système bancaire pourraient entraîner une contraction plus large du crédit, entraînant un ralentissement marqué de l'activité économique". La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a de son côté, de nouveau assuré que le système bancaire américain est "bien capitalisé", lundi sur la chaîne CNBC.

Interrogée sur un éventuel relèvement de l'assurance des dépôts au-delà du plafond de 250.000 dollars par client, comme cela a été fait pour les clients des banques SVB et Signature Bank, elle a renvoyé à un récent rapport de l'Agence de garantie des dépôts (FDIC) sur le sujet. "Nous examinons cela et nous serions prêts à travailler avec le Congrès pour voir si des changements doivent être apportés. Mais pour l'instant, nous avons (...) d'autres outils que nous utilisons, et que nous pouvons utiliser à nouveau, si nous pensons que les déboires d'une banque créent un risque de contagion" , a souligné la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden.

Quant à une éventuelle suspension des ventes à découvert ou "short-selling", comme en 2008 lors de la crise financière, elle a souligné qu'il s'agit d'une mesure "qui a rarement été (utilisée)", mais que lorsque ce fut le cas, "il n'est pas clair que cela a amélioré les choses, cela a peut-être empiré les choses". Elle a cependant jugé nécessaire de "mettre en place des mesures de contrôle" sur ce procédé qui consiste à emprunter des actions, les vendre, puis attendre la baisse du cours pour racheter des titres moins chers sur le marché et les rendre au prêteur.