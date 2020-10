Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pret A Manger prévoit de supprimer encore 400 postes au Royaume-Uni Reuters • 16/10/2020 à 15:59









PRET A MANGER PRÉVOIT DE SUPPRIMER ENCORE 400 POSTES AU ROYAUME-UNI LONDRES (Reuters) - La chaîne britannique de restauration rapide Pret A Manger a annoncé vendredi envisager de fermer six magasins et de supprimer 400 postes supplémentaires, son activité ayant pâti ces dernières semaines des nouvelles mesures de restriction mises en oeuvre pour lutter contre le coronavirus. Propriété du groupe d'investissement JAB Holdings, Pret A Manger avait déjà annoncé en août la fermeture définitive de 30 de ses magasins et la suppression de 2.800 postes, un tiers de ses effectifs. La compagnie a fait état d'une amélioration de son chiffre d'affaires ces quatre derniers mois et d'une progression de son activité pendant plusieurs semaines d'affilée depuis avril. Toutefois l'activité a de nouveau ralenti depuis fin septembre. Le 22 septembre, le premier ministre Boris Johnson a encouragé le travail à domicile en raison de la recrudescence des cas de coronavirus. La chaîne possède 389 magasins au Royaume-Uni, dont un bon nombre sont situés dans des grandes rues commerçantes, des zones de transport ou en proximité de bureaux qui sont, pour la plupart, toujours vides. "La détérioration des taux liés au coronavirus et l'impact subi par le commerce dans la City de Londres ont représenté un revers pour le redressement de Pret," a déclaré la directrice générale du groupe au Royaume-Uni, Clare Clough. La société emploie 9.000 salariés dans le monde, dont 6.500 au Royaume-Uni. (James Davey, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

