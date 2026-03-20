Prestige progresse après l'acquisition de Breathe Right pour 1,05 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du fabricant de produits de santé grand public Prestige Consumer Healthcare PBH.N augmentent de 2 % à 61,00 $

** La société déclare qu'elle achètera à Foundation Consumer Healthcare la marque de bandelettes nasales Breathe Right, utilisée pour soulager les ronflements et les nez bouchés sans médicaments

** L'opération, évaluée à 1,045 milliard de dollars, ajoute un portefeuille qui a généré environ 200 millions de dollars de revenus et environ 95 millions de dollars de bénéfices de base en 2025, selon la société

** Breathe Right représente environ deux tiers des ventes acquises - PBH

** La société déclare qu'elle paiera l'opération en espèces et par emprunt, et s'attend à ce que la dette augmente après l'acquisition avant de diminuer d'ici l'exercice 2028

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2027, sous réserve des approbations

** Les actions ont baissé de 21 % en 2025