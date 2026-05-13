Prestige Consumer Healthcare recule après la publication de résultats annuels en baisse

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13 mai - ** L'action Prestige Consumer Healthcare recule de 7,4% à 48 $ ** La société annonce un chiffre d'affaires de 281,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes d'environ 282 millions de dollars – données compilées par LSEG ** Affiche un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars pour l'exercice 2026, en baisse de 4,3% par rapport à l'année précédente; bénéfice par action de 3,91 dollars contre 4,29 dollars l'année dernière ** Annonce le rachat de la société australienne de soins de la peau LaCorium Health pour un montant d'environ 150 millions de dollars; la cible génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions de dollars ** La transaction, soumise aux conditions habituelles, devrait être finalisée au deuxième trimestre de l'exercice 2027 ** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 16% depuis le début de l'année