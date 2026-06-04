Presse : Wall Street Journal - 4 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Meta META.O a reporté à plusieurs reprises ses plans de publication de l'API de son nouveau modèle d'IA, Muse Spark , à l'intention des développeurs, et, mardi, aucune date de lancement n'était encore prévue.

- Le ver à vis du Nouveau Monde , une mouche parasite qui dévore vivants les animaux à sang chaud, a été découverte chez un veau au Texas, a déclaré le ministère américain de l'Agriculture, exposant ainsi le cheptel bovin du pays à une nouvelle menace grave.

- La plateforme d'études de marché spécialisée dans l'intelligence artificielle AlphaSense est évaluée à 7,5 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de table, levant des fonds auprès d'un groupe d'investisseurs en vue d'une éventuelle introduction en Bourse.

- Des dirigeants de premier plan du secteur de l'intelligence artificielle se joignent à des experts en sécurité pour appeler le Congrès à se prémunir contre les menaces biologiques posées par l'IA, ce qui accentue la pression croissante exercée sur les législateurs pour qu'ils s'attaquent aux risques liés à cette technologie.

- Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, cède sa participation restante dans Universal Music Group

UMG.AS après que la société a rejeté son offre publique d'achat de 65 milliards de dollars.

- L'agence immobilière Compass COMP.N fait l'objet d'une enquête menée par le bureau de la concurrence du procureur général de New York, après avoir racheté son concurrent Anywhere Real Estate plus tôt cette année.