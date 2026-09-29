 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presse / Wall Street Journal - 29 septembre
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 07:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Samsung a accepté d'investir 1,0 milliard de dollars dans une société spécialisée dans les infrastructures d'intelligence artificielle soutenue par KKR KKR.N et Nvidia NVDA.O , venant ainsi s'ajouter au flot de financements destinés aux infrastructures favorisant l'IA.

- Le ministre japonais des Finances a réaffirmé que Tokyo travaillait en étroite collaboration avec les États-Unis pour garantir la stabilité du marché des changes, alors que les anticipations d'un resserrement monétaire des deux côtés alimentent la volatilité du yen.

- Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N a examiné un projet prévoyant le départ de David Solomon de son poste de directeur général et son remplacement par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine.

- OpenAI annonce qu'elle renonce à la sortie de son modèle d'IA de nouvelle génération en raison de problèmes de sécurité soulevés par des chercheurs lors de tests internes, ce qui constitue l'un des signes les plus évidents à ce jour que le comportement inapproprié d'agents pourrait freiner la progression rapide du secteur.

- Le président américain Donald Trump a annoncé le projet d'une entreprise du Minnesota visant à construire une aciérie de 15 milliards de dollars dans l'Iowa, alors qu'il cherche à contrer la frustration des électeurs face à la situation économique à l'approche des élections de mi-mandat.

- Raytheon, filiale de RTX, a remporté un contrat d'une valeur pouvant atteindre 20,7 milliards de dollars auprès du ministère de la Défense afin d'accélérer la production de ses missiles AMRAAM.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
916,280 USD NYSE -2,04%
KKR & CO
93,230 USD NYSE -3,55%
NVIDIA
228,8600 USD NASDAQ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Technip Energies Yamal (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies décroche de nouveaux contrats en Turquie
    information fournie par Zonebourse 29.09.2026 07:32 

    Le groupe de technologies et d'ingénierie pour les domaines de l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité a remporté plusieurs contrats stratégiques auprès de Petkim, filiale du groupe SOCAR. Les accords portent sur l'attribution de ... Lire la suite

  • Waga (Crédit: / Waga Energy)
    Waga Energy poursuit sa croissance mais décale plusieurs objectifs
    information fournie par Zonebourse 29.09.2026 07:26 

    Le spécialiste de la production de biométhane a publié un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 22% sur un an, porté par une progression de 27% des revenus récurrents, qui a plus que compensé la chute de 78% des ventes ... Lire la suite

  • TRIGANO : Baissier mais survendu
    TRIGANO : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 29.09.2026 07:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella
    Mediapart accuse Bardella d'avoir tenu des propos antisémites, l'intéressé dément
    information fournie par Reuters 29.09.2026 07:04 

    Le président du Rassemblement national (RN), Jordan ‌Bardella, a démenti lundi un article du site d'investigation Mediapart l'accusant d'avoir tenu des propos antisémites dans ​des messages privés datant de plus d'une dizaine d'années, qualifiant ces allégations ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,65 +1,49%
Or
4 135,1 +0,48%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
CAC 40
8 078,48 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13566 -0,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank