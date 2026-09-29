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29 septembre - Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Samsung a accepté d'investir 1,0 milliard de dollars dans une société spécialisée dans les infrastructures d'intelligence artificielle soutenue par KKR KKR.N et Nvidia NVDA.O , venant ainsi s'ajouter au flot de financements destinés aux infrastructures favorisant l'IA.

- Le ministre japonais des Finances a réaffirmé que Tokyo travaillait en étroite collaboration avec les États-Unis pour garantir la stabilité du marché des changes, alors que les anticipations d'un resserrement monétaire des deux côtés alimentent la volatilité du yen.

- Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N a examiné un projet prévoyant le départ de David Solomon de son poste de directeur général et son remplacement par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine.

- OpenAI annonce qu'elle renonce à la sortie de son modèle d'IA de nouvelle génération en raison de problèmes de sécurité soulevés par des chercheurs lors de tests internes, ce qui constitue l'un des signes les plus évidents à ce jour que le comportement inapproprié d'agents pourrait freiner la progression rapide du secteur.

- Le président américain Donald Trump a annoncé le projet d'une entreprise du Minnesota visant à construire une aciérie de 15 milliards de dollars dans l'Iowa, alors qu'il cherche à contrer la frustration des électeurs face à la situation économique à l'approche des élections de mi-mandat.

- Raytheon, filiale de RTX, a remporté un contrat d'une valeur pouvant atteindre 20,7 milliards de dollars auprès du ministère de la Défense afin d'accélérer la production de ses missiles AMRAAM.