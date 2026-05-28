Presse : Wall Street Journal - 28 mai

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28 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump est en pourparlers pour accorder un financement à certaines entreprises spécialisées dans les drones, notamment Unusual Machines UMAC.A et Neros, soutenue par Sequoia Capital.

- Le développeur d'énergie nucléaire Newcleo a déclaré qu'il prévoyait d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une société à chèque en blanc, dans le cadre d'une opération l'évaluant à environ 2,4 milliards de dollars.

- La société de vêtements de sport Lululemon Athletica LULU.O a conclu un accord avec son fondateur Chip Wilson, qui nommera deux administrateurs et s'engagera à respecter une clause de statu quo de 18 mois.

- Le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O nommera Jesse Cohn, associé gérant chez Elliott Investment Management, au sein de son conseil d'administration le 1er juin.

- Le groupe Bolloré BOLL.PA a appelé Universal Music Group UMG.AS à rejeter une offre de 65 milliards de dollars de Pershing Square Capital PS.N , dirigée par Bill Ackman.

- Un ingénieur logiciel de Google GOOGL.O a été inculpé de fraude et de blanchiment d'argent pour avoir prétendument gagné 1,2 million de dollars en effectuant des transactions illégales sur Polymarket à l'aide de données de recherche non publiques.